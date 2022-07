Soins aux animaux : 286 vétérinaires au Luxembourg, «ce n'est pas suffisant»

Si 498 vétérinaires ont un permis de travail au Luxembourg, seuls 286 d'entre eux sont effectivement actifs dans le pays, a indiqué Claude Haagen dans une réponse à la députée CSV Martine Hansen. «Ce n'est pas suffisant», a regretté le ministre socialiste. Sur ces 286 praticiens, 43 sont fonctionnaires et 243 travaillent en cabinet dont 170 soignent les petits animaux, 17 les chevaux et 56 les animaux de ferme.

Malgré cette insuffisance, le ministre indique que «le soin aux animaux est assuré», grâce à «l'inlassable travail des vétérinaires» qui ne comptent pas leurs heures. «Mais il devient de plus en pus difficile de maintenir un système de garde, 24h/24 et 7 jours/7», alerte-t-il, «notamment dans les cliniques vétérinaires». Et de s'inquiéter que faute de trouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle, un certain pourcentage de professionnels jettent l'éponge.