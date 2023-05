Au Luxembourg: 289 logements abordables achevés en 2022, un chiffre «très positif»

En 2022, la Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) a achevé 289 unités, contre 300 unités en 2021 . «C'est un chiffre très positif compte tenu de la situation sur le marché de la construction, souligne la société, qui publie ce jeudi son rapport annuel. Aux retards inévitables sur nos chantiers en 2022 et aux difficultés d’approvisionnement de matériel (liés à la crise sanitaire puis à la guerre en Ukraine), sont venus s’ajouter le manque de main-d’œuvre, l’augmentation des prix des matières premières et des taux d’intérêt. Par conséquent, le coût de la construction a également été impacté».

La SNHBM indique avoir malgré tout maintenu ses prix de vente et avoir pris en charge le surcoût lié à la hausse des prix des matériaux. Rappelons que chaque logement abordable, tant pour la location que la vente, profite de participations étatiques de la part du ministère du Logement.

1 010 logements en cours de construction

En outre, 234 nouveaux logements ont été mis en chantier en 2022 dans diverses communes: Belvaux, Bissen, Contern, Elmen, Luxembourg-Merl, Niederkorn et Sandweiler. Au total, 1 010 logements étaient en cours de construction l'année dernière. De plus, le parc locatif de la société s’est agrandi et est passé de 349 (en 2021) à 411 (en 2022) logements abordables. À ce jour, le chiffre approche les 500 logements.