A Luxembourg: 29 boules d'héroïne et de la cocaïne saisies, trois dealers présumés arrêtés

À Luxembourg : 29 boules d'héroïne et de la cocaïne saisies, trois dealers présumés arrêtés

Un sac avec 29 boules de cocaïne a été saisi sur un des deux hommes. Un téléphone et 300 euros en liquide ont été trouvés sur l'autre. Le premier a été arrêté sur ordre du parquet, le second sera poursuivi pour blanchiment d'argent et infraction à la loi sur les stupéfiants. En outre, les deux suspects séjournaient illégalement au Luxembourg. La police des étrangers et le service compétent du ministère des Affaires étrangères ont été informés.