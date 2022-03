A Londres : 29 hospitalisations après une fuite de chlore dans une piscine

Quelque 29 personnes ont été hospitalisées mercredi à la suite d'une fuite géante de gaz chloré dans la piscine olympique de Londres, qui a entraîné l'évacuation de 200 personnes et une mobilisation massive des services de secours.

Le London Aquatics Centre, construit à l'est de la capitale pour les jeux Olympiques de 2012, a été évacué mercredi vers 10H locales en raison d'«un dégagement de gaz» qui a eu lieu lors de la livraison de produits chimiques pour la piscine, a indiqué son gestionnaire.

Les locaux comprennent deux piscines mais aussi un club de gymnastique et une crèche. Les services ambulanciers ont indiqué avoir transporté «29 patients à l'hôpital et examiné 48 autres patients sur place». «La majorité des patients souffraient de difficultés respiratoires mineures», a précisé la même source. 13 ambulances avaient été déployées sur place, en plus d'équipes spécialisées.