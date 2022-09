Prix au Luxembourg : 2e mois consécutif de baisse à la pompe, l'inflation stable à 6,8%

L'indice des prix à la consommation a progressé de 1% entre juillet et août, la faute notamment au retour à la normale dans le secteur de l'habillement et des chaussures après les soldes (+13,7%). Le taux d'inflation annuel se maintient à 6,8%.

Pour le deuxième mois consécutif, les prix des produits pétroliers sont orientés à la baisse, a indiqué le Statec dans un communiqué transmis mercredi. À la pompe, les prix du diesel et de l’essence ont respectivement reculé de 6,1% et 8,6%, entre juillet et août. Le mazout est également en baisse de 9,2%. Les prix des produits dérivés de l'or noir restent toutefois 36% plus chers qu'il y a un an.