A Luxembourg: 3 000 agents de l'UE bientôt réunis au bâtiment Konrad-Adenauer

Bettel réagit au discours de Macron

Le Premier ministre s'est montré également réservé face à l'appel d'Emmanuel Macron de réviser les traités européens. «Il y a du pour et du contre, dit Xavier Bettel. Ouvrir les traités, on sait quand on commence, mais on ne sait jamais comment on s'en sort. D'autant que dans certains pays, c'est compliqué de modifier les traités, car il faut un référendum. Que fait-on si un pays dit non?». Le Premier ministre considère qu'il faut «déjà voir ce qu'on peut faire avancer» dans l'Union européenne sans devoir changer les traités.