Tensions internationales : 3 000 soldats US déployés en Europe de l'Est

Washington va mobiliser 3 000 militaires en soutien aux forces de l'OTAN dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. Ils ne «combattront pas en Ukraine», a souligné Joe Biden.

Ils rejoindront les 900 soldats américains actuellement déployés dans le pays et les forces que la France a décidé d'envoyer dans le pays. «Les États-Unis continueront de consulter et de se coordonner avec la France et tous nos alliés pour nous assurer que nous sommes complémentaires les uns des autres dans nos déploiements respectifs», a-t-il noté. En outre, 2 000 soldats de la 82e division aéroportée, la principale force de réaction rapide de l'armée américaine, seront envoyés en Allemagne et en Pologne, a indiqué M. Kirby.