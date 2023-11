3 200 ménages interrogés pour comprendre leurs habitudes au Luxembourg

En matière de consommation et de prise de décisions des ménages, la période est particulièrement propice. L'inflation, l'instabilité mondiale et les soucis quotidiens ont perturbé les habitudes depuis plusieurs mois. Dans ce contexte, la Banque centrale du Luxembourg (BCL) et le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) lancent leur cinquième enquête sur le comportement des résidents. Sur le plan financier et leurs achats.