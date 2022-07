Grande-Bretagne : 3-3! Pippa a accouché d'une petite fille

Soit seulement quelques jours avant d'accoucher puisque le magazine People a indiqué mardi que la sœur de Kate avait donné naissance à son troisième enfant il y a quelques semaines. Une petite fille est ainsi venue agrandir la famille, après Arthur en octobre 2018 et Grace en mars 2021. Pippa Middleton et son mari James Matthews vont donc avoir une vie bien remplie avec désormais trois enfants de moins de 4 ans. Il va y avoir de l'ambiance à la maison!

Une maison qu'ils vont bientôt quitter pour s'installer dans le village de Bucklebury dans le Berkshire où Pippa a grandi aux côtés de sa sœur Kate et de son frère James et où vivent toujours leurs parents Michael et Carole. Ceux-ci sont désormais les heureux grands-parents de six petites têtes blondes, âgées de quelques jours à bientôt 9 ans (le prince George les fêtera le 22 juillet prochain).