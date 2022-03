Chômage : 3,55 millions de chômeurs en juin en France

Pôle emploi a recensé en juin 3,55 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité en France, soit autant qu'en mai, mais ce chiffre ne peut pas être comparé à ceux des mois précédents.

En effet, l'opérateur a modifié ses modalités de calcul, a annoncé lundi le ministère du Travail. À compter de cette publication, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes lui permettant de mieux connaître la situation des demandeurs d'emploi, ce qui conduit à faire changer de catégorie certains demandeurs d'emploi.

Avec cette nouvelle donne, l'opérateur a comptabilisé 3,82 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité en incluant l'outre-mer, et 5,70 millions en y ajoutant ceux ayant exercé une activité réduite au cours du mois (métropole et outre-mer). «Ce n'est pas un changement de modalité de calcul. On continue à mesurer le nombre de demandeurs d'emploi sur les listes de Pôle emploi de la même manière», a-t-on indiqué à Pôle emploi. De nouveaux recoupements de données ont permis de mieux repérer des personnes en formation, en service civique ou en contrat aidé.