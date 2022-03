Etats-Unis – 3,6 milliards de dollars en bitcoins volés saisis

États-Unis : 3,6 milliards de dollars en bitcoins volés saisis

Les 94 000 bitcoins avaient été dérobés à la plateforme Bitfinex en 2016. Un couple, soupçonné d’avoir cherché à blanchir la cryptomonnaie, a été arrêté mardi matin à New York.

Les États-Unis ont annoncé mardi avoir récupéré plus de 94 000 bitcoins volés en 2016 à la plateforme d’échanges virtuels Bitfinex et évalués aujourd’hui à 3,6 milliards de dollars, un montant record pour une saisie judiciaire. Un couple, soupçonné d’avoir cherché à blanchir les bitcoins volés, a été arrêté mardi matin à New York, a précisé le ministère américain de la Justice dans un communiqué. Ilya Lichtenstein, 34 ans, et sa femme Heather Morgan, 31 ans, seront présentés à un juge fédéral dans l’après-midi.