Mode: «3 800 euros la paire»: des trésors de sneakers à dénicher à Luxembourg

Le 31 juillet dernier, «The Source» fêtait son premier anniversaire. Situé au cœur de la capitale, rue Notre-Dame, le shop ouvert par trois Luxembourgeois passionnés de sneakers s'impose peu à peu comme le repaire local des chasseurs de baskets en quête d'une paire exclusive. En bons connaisseurs, Daniel, les deux Paul ont parfaitement identifié les nouvelles tendances en matière commerciale et la place prépondérante prise par les modèles rares, inaccessibles sur le marché «retail» et revendus à prix d'or sur Internet, dans des foires comme la Sneakermess ou dans des magasins spécialisés.

«Avoir les bons contacts»

New York et Los Angeles en regorgent, Paris de plus en plus, alors pourquoi pas Luxembourg? «Nous avons passé cinq ans à trouver des contacts avec les bonnes personnes, aussi bien des gros revendeurs que des particuliers. L'avantage d'un magasin physique, c'est de pouvoir essayer les sneakers, les retourner et surtout de voir les paires en vrai», explique Daniel. Sans oublier l'indispensable «legit check» pour vérifier qu'elles ne sont pas des contrefaçons…