18 000 personnes!: 3% de la population vit en ce moment avec un cancer au Luxembourg

Face au constat, les autorités rappellent que la lutte contre le cancer est plus que jamais «une priorité» nationale. Concrètement, le système médical veut accentuer les échanges avec les patients directement concernés, ce qui doit permettre «d'améliorer le diagnostic et le traitement du cancer au Luxembourg». C'est dans ce cadre qu'un vaste sondage, «Colive cancer», est lancé par le Luxembourg Institute of Health (LIH).

Une première approche du genre au Luxembourg

Accessible sur smartphone ou ordinateur via ce lien, ce sondage invite les résidents de plus de 18 ans, malade actuellement ou qui l'ont été au cours des cinq dernières années, à partager leur expérience en matière de soins face au cancer, de traitements reçus, de vie quotidienne à l'épreuve de la maladie au Grand-Duché. «Les participants seront invités à donner des détails concernant leur diagnostic et leur traitement, et pourront faire part des soins et du soutien qu’ils ont reçus ainsi que de leur expérience en général», précise le LIH.