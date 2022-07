Etats-Unis: 3 morts lors d’une fusillade dans un centre commercial de l’Indiana

Débat controversé

Elle survient quelques semaines seulement après qu’un homme armé a ouvert le feu lors d’un défilé le 4 juillet, dans une banlieue aisée de Chicago, tuant sept personnes et en blessant au moins une trentaine. Cette fusillade a fait suite à deux massacres en mai qui ont vu dix personnes noires abattues dans un supermarché du nord de l’État de New York, et 19 enfants et deux enseignants tués dans une école primaire du Texas.