Réunion tripartite: 30 000 emplois actuellement dans l'industrie au Luxembourg, mais combien demain?

Depuis la fin des années 1990, le nombre d'emplois dans l'industrie est assez stable au Luxembourg, autour de 30 000. Mais combien seront-ils demain? Production ralentie et réduction des coûts chez Goodyear, plan de maintien dans l'emploi chez DuPont Teijin Films et bientôt chez Husky, les entreprises industrielles se restructurent dans un contexte difficile, entre prix de l'énergie qui explosent et problèmes de livraisons. Pour penser l'avenir, même proche, le gouvernement, la Fédération des industriels luxembourgeois (FEDIL) et les syndicats OGBL et LCGB ont rendez-vous cet après-midi au ministère du Travail.