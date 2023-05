30 ans de prison pour avoir étranglé sa fille de 7 ans

Jalousie maladive

Selon le quotidien Dernières Nouvelles d'Alsace, l'homme, qui n'a jamais voulu travailler, avait coupé les ponts avec son entourage et incitait sa conjointe à l'imiter. Il la surveillait par des applications téléphoniques de traçage et d'écoute et pensait qu'elle le trompait, ce qui n'était pas vrai.

«À cause de lui, je ne suis plus mère», a dénoncé à la barre sa compagne, qui s'était constituée partie civile. «Nous, la famille, on a pris perpète, on ne se relèvera jamais», a souligné une tante de la victime.