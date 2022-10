Un mort à Bonnevoie : 30 ans de prison requis contre le policier

LUXEMBOURG – Le parquet a requis mercredi 30 ans de prison, avec un sursis partiel possible, contre le policier qui avait tué un automobiliste à Bonnevoie, en 2018.

Lui estime avoir fait usage de son arme en situation de légitime défense et avoir tiré sur la victime alors qu'elle fonçait, au volant de sa voiture, sur les agents de police. Mais l'accusation estime que le policier a tiré sans nécessité. Pour le procureur, il nourrissait le fantasme de tirer sur quelqu'un avant même d'intégrer la police. Ce qu'il a fait après quelques mois sous l'uniforme.

Le jeune agent avait en effet tiré à trois reprises sur l'automobiliste en fuite, un homme de 51 ans. Or, estime l'accusation, tirer alors que la voiture fonçait sur les agents était inutile et inefficace. Le seul bon réflexe aurait été de sauter sur le côté. Pour le procureur, il s'agit d'une «exécution ciblée».

L'avocat du prévenu a lui souligné que la scène s'était déroulée très vite. Tous les témoins ont affirmé que la voiture se dirigeait droit sur le policier, a rappelé Me Philippe Penning, pour qui le policier a tiré pour sauver sa vie. «C'était sa vie ou celle du conducteur», a martelé le défenseur. En outre, le conducteur n'avait pas obéi aux injonctions répétées de la police et avait déjà été impliqué dans une course-poursuite quelques mois plus tôt. Pour l'avocat, il représentait un danger immédiat, qui a provoqué la réaction du policier. Une dernière audience est prévue jeudi, dans laquelle l'accusation doit répondre à la défense.