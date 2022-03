Burkina Faso : 30 ans de prison requis contre l’ex-président

Blaise Compaoré est accusé d’être le principal commanditaire de l’assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara, lors d’un coup d’État en 1987.

À la demande des avocats de la défense qui doivent désormais plaider, le procès a été suspendu mardi jusqu’au 1er mars. Avant cette suspension, le Parquet militaire a demandé au tribunal de reconnaître Blaise Compaoré, coupable «d’attentat à la sûreté de l’État», de «recel de cadavre» et de «complicité d’assassinat». Chassé du pouvoir par la rue en 2014, Blaise Compaoré vit depuis en Côte d’Ivoire et est le grand absent de ce procès, ses avocats ayant dénoncé «un tribunal d’exception». Il a toujours nié toute implication dans les événements du 15 octobre 1987.

Trente ans de prison ont également été requis contre Hyacinthe Kafando, l’ancien commandant de la garde de M. Compaoré, autre grand absent de ce procès, car en fuite depuis 2016. Il est soupçonné d’avoir mené le commando qui a tué Thomas Sankara et ses collaborateurs et le parquet a réclamé sa condamnation pour «attentat à la sûreté de l’État» et «assassinat». Outre ces deux absents de marque, douze autres accusés étaient présents pour ce procès-fleuve qui a débuté en octobre. L’écrasante majorité avait plaidé non coupable.