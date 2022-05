Asie : 30 avions chinois ont pénétré dans la zone de défense aérienne de Taïwan

Trente avions chinois, dont 20 chasseurs, sont entrés lundi dans la zone aérienne de défense de Taïwan. Il s’agit de la deuxième plus grande incursion de l’année.

La Chine a procédé lundi à sa deuxième plus grande incursion de l’année dans la zone aérienne de défense de Taïwan, avec l’entrée, selon Taipei, de 30 avions dans cette zone, dont 20 chasseurs. Ces incursions sont les plus importantes depuis le 23 janvier, quand 39 avions avaient pénétré dans la zone d’identification de défense aérienne ( «Adiz», selon son acronyme en anglais) de l’île.

Le ministre taïwanais de la Défense a annoncé lundi soir qu’il avait fait décoller ses propres avions et déployer des systèmes de missiles de défense aérienne pour surveiller l’activité chinoise.

«Une activité de plus en plus provocante»

Pékin a entamé ces dernières années des campagnes d’incursions dans la zone de défense de Taïwan pour manifester son mécontentement et pour maintenir sous pression l’aviation vieillissante de Taipei. L’île vit sous la menace constante d’une invasion de la Chine. Pékin considère ce territoire comme le sien et a promis de le récupérer, par la force si nécessaire.

Les États-Unis ont accusé Pékin la semaine dernière de faire monter les tensions à propos de Taïwan, le secrétaire d’État américain Antony Blinken mentionnant explicitement les incursions aériennes, exemple selon lui d’une «rhétorique et d’une activité de plus en plus provocantes».