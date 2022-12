CONTENU SPONSORISÉ : 30% de croissance pour Mazars Luxembourg

La croissance exceptionnelle enregistrée sur le dernier exercice confirme le développement continu de Mazars à Luxembourg, en ligne avec l’expansion du groupe à l’international.

Muhammad Hossen, Managing Partner. Mazars

Une croissance à tous les niveaux

«La croissance record de cette année est partagée par l’ensemble de nos lignes de services», commente Muhammad Hossen, Managing Partner de Mazars Luxembourg et Global Head of Asset Management pour le groupe Mazars depuis 2020, «qui toutes ont vu leurs résultats enregistrer un bond significatif. L’audit a vu ses résultats progresser de 28%, porté par notre position réaffirmée de leader dans les SPACs, par le renforcement de notre positionnement dans l’audit bancaire et par une confirmation de notre position d’acteur de premier plan dans les secteurs du real estate, du private equity, de la titrisation et des fonds UCITS pour lesquels nous avons développé un outil permettant l’automatisation de certaines procédures d’audit, lequel génère un réel gain d’efficacité qui bénéficie autant à nos clients qu’à nos équipes.

Les services de conseil, de valorisation, de comptabilité et de fiscalité ont quant à eux connu une croissance encore plus marquée (+40%)».

Sur les raisons de ce succès, Muhammad Hossen pointe l’essence même de Mazars : «Un contact étroit avec nos clients et une implication du management dans la relation, un service adapté à chaque client en fonction de ses défis et de ses besoins et l’excellence technique de nos équipes sont autant de facteurs qui nous différencient de nos concurrents et qui font notre fierté et notre force».

Un redéploiement stratégique des ressources financières

«Les ressources financières supplémentaires tirées de cette croissance, nous avons décidé d'en réinvestir une part significative afin d’assurer la pérennité de nos activités et de notre développement. Nos principaux investissements concernent:

•L’augmentation des packages salariaux (+28%);

•La formation de nos collaborateurs;

•Des investissements clés dans la technologie (ERP, sécurité informatique, outils tels que l'outil UCITS destiné à rendre nos audits plus efficaces);

•La création d'une filiale aux Iles Caïmans;

•Le renforcement de nos fonctions support.»

Le capital humain au cœur de notre développement

«Afin de soutenir cette croissance et d'en assurer la pérennité, nous avons décidé d’investir massivement dans le capital humain», précise Muhammad Hossen, «notamment par le biais d’une campagne de recrutement sans précédent, qui a permis de voir une cinquantaine de nouveaux collaborateurs, issus d’horizons différents, venir consolider nos rangs. Pour l’année prochaine, nous anticipons une campagne de recrutement plus importante encore que la dernière en date.

Ces dernières années, Mazars a également procédé à des investissements stratégiques dans deux domaines : la formation de ses collaborateurs d’une part, afin de maintenir cette excellence technique qui nous caractérise, et la technologie d’autre part afin d’améliorer l’efficacité des audits et d'éliminer les travaux répétitifs. Une profonde mutation du lien entre les jeunes professionnels et le monde du travail s’est opérée ces dernières années, faisant apparaître une volonté d’évoluer dans un monde plus juste et de réussir à marquer celui-ci de leur empreinte.

Afin de leur donner la possibilité d’exprimer leur vision sur la stratégie de notre entreprise et d’évaluer l’adéquation de celle-ci par rapport à leurs attentes, nous avons décidé de mettre en place un projet pilote: Le Mazars «Shadow Board». Composé de jeunes collaborateurs, ce conseil dressera sa propre vision de la stratégie de Mazars Luxembourg dont il discutera régulièrement avec le Comité de direction. Notre stratégie, nous la voulons inclusive, pour que chacun de nos collaborateurs s’y identifie pleinement et s’épanouisse au sein d’un environnement de travail qui lui correspond».