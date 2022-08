Au Luxembourg: «30% de raisins en moins à cause de la sécheresse»

Ern Schumacher, président des vignerons indépendants : Normalement elles ont lieu entre le 20 et le 25 septembre. Cette année, elles devraient débuter entre le 5 et le 8. Il y en a qui commenceront fin août. Les raisins pour le crémant ne doivent pas être aussi mûrs que pour les autres vins.

La floraison a eu lieu trois semaines plus tôt. Elle était finie début juin alors qu'elle a lieu normalement de mi à fin juin. La sécheresse est venue après. La floraison a eu lieu vraiment tôt sinon les vignes auraient beaucoup plus subi la sécheresse.

Le millésime 2022 va être fantastique. On va de nouveau avoir beaucoup de vins qu'on n'aura pas besoin d'enrichir. Quand on a une situation pareille, c'est toujours une bonne année, une très bonne année même.

À cause de la sécheresse, on aura bien 30% de moins de récolte que l'an dernier. L'an dernier, c'était une très bonne récolte. On n'a pas eu de pluie. Les vieilles vignes sont très bien, avec beaucoup d'arômes dans le raisin, il n'y a pas assez de jus. C'est trop sec.