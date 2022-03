Statistiques à la Chambre : 30% des députés siègent depuis plus de 15 ans

LUXEMBOURG - Alors que les élus luxembourgeois reprennent ce mardi le chemin de la Chambre, «L'essentiel Online» s'est interrogé sur le renouvellement de la vie politique au Grand-Duché.

À la fin de cette législature, trois des soixante députés luxembourgeois pourront se vanter d'avoir passé trois décennies sur les bancs de la Chambre. Editpress

En 2014, à la fin de cette législature, Anne Brasseur (DP), Ben Fayot (LSAP) et Lucien Weiler (CSV) pourraient se vanter d'avoir passé trois décennies sur les bancs de la Chambre des députés. Une longévité proche du record établi par Vic Abens, ancien bourgmestre de Vianden, qui avait passé pas moins de 34 ans sur les bancs de l'Assemblée. Trois parcours toutefois pas réellement représentatifs de la longévité des députés au Luxembourg. Selon les données de la Chambre, les 60 élus de cette législature occupent, en moyenne, cette fonction depuis 10 ans. Soit l'équivalent de deux législatures.

Mais comme toute moyenne, ce chiffre cache des réalités différentes. Alors que Georges Engel (LSAP) et Serges Wilmes (CSV), les moins expérimentés de la Chambre, n'ont prêté serment respectivement que depuis février 2012 et octobre 2011, près d'un tiers de leurs homologues siègent depuis 2004. Un état de fait qui puise son explication en partie dans le bouleversement politique lié à la percée du CSV (cinq sièges en plus par rapport à 1999) et à la perte de cinq sièges par le DP lors des élections législatives. Un changement qui s'est traduit par l'arrivée de toutes nouvelles têtes parmi les élus.

Siège de député parfois occupé par intermittence

Ce renouvellement partiel de la classe politique et les aléas de la vie politique ou de la vie ont ainsi abouti, en 2012, à une répartition au sein de la Chambre avec une majorité d'élus qui exercent leur charge depuis moins de 10 ans. Sur les 60 députés, 36 siègent ainsi depuis une période comprise entre six mois et huit ans. 15% d'entre eux assistent aux séances depuis une période comprise entre 10 et 15 ans, alors qu'ils sont 30% à écouter les débats depuis au moins 15 ans.

À titre de comparaison, le nombre des élus exerçant depuis plus de 15 ans en Belgique, comme en France, avoisinent les 20% et 35% en Allemagne. Soit en-deçà des niveaux enregistrés au Grand-Duché pour une raison simple: la taille du pays et le nombre de candidats au poste de député. Une particularité de la vie politique luxembourgeoise qui amène certains élus à occuper leur siège par intermittence, en fonction des résultats des urnes, des alliances politiques ou d'un départ éventuel pour un siège de député européen.

(Jmh/L'essentiel Online)