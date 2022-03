Etude au Luxembourg – 30% des mariages ne tiennent pas 15 ans

Étude au Luxembourg : 30% des mariages ne tiennent pas 15 ans

LUXEMBOURG – Selon une étude du Statec, au Grand-Duché, comme un peu partout en Europe, le mariage bat de l’aile au profit du divorce et de l’union libre.

Aujourd’hui près d’un Luxembourgeois de 50 ans sur 10 est divorcé (9,9%). C’est moins que les résidents français (23,8%) mais plus que les résidents portugais (3,6%). Du côté des femmes, le taux est plus élevé (12,3%) contre 5,1% pour les résidentes portugaises. Évolution des mœurs oblige, le nombre de divorce a été multiplié par 17,14 depuis 1927 et celui des mariages a été divisé par 1,46.

Et le mariage est plus fragile: 28,7% des mariages célébrés en 1994 sont rompus. L’union a de plus en plus de mal à passer l’étape des cinq ans et les échecs sont en augmentation: 6,2% des mariages célébrés en 2000 ont été rompus dans les cinq ans, 8,3% pour ceux célébrés en 2003. Mais les ruptures se font plutôt à l’amiable puisque qu'une majorité écrasante de couples choisit désormais de se séparer par consentement mutuel (de 57,7% en 1994 à 72,6% en 2008).

Des mariés au Luxembourg, ça ressemble à quoi?

Si la population luxembourgeoise divorce plus, elle se mélange aussi également plus: le nombre d’unions entre personnes de nationalité luxembourgeoise baisse (-20,7%) mais celui des mariages mixtes augmente de 25%.

Les mariés sont plus vieux: les hommes disaient en moyenne «oui» à 29 ans en 1994 et 32,5 ans en 2008. Les femmes avaient 26,9 ans en 1994 et 30,3 ans en 2008. Allongement des études, chômage des jeunes et développement de l’union libre reculent la date du mariage. La proportion des très jeunes à se marier se réduit: par exemple, en 1981, 22,3% des jeunes femmes de 20 ans étaient mariées contre 6,4% en 2001 (chez les hommes, le taux passe de 3,6% à 1,3%).