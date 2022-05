Au Luxembourg : 30 excès de vitesse en 90 minutes dans le tunnel Gousselerbierg

LUXEMBOURG – Des contrôles de police effectués lundi après-midi sur l'A7 ont mis en lumière de très nombreuses infractions.

Une nouvelle fois, un contrôle de police réalisé dans le tunnel Gousselerbierg sur l'A7, en direction du nord du pays, a mis en évidence de nombreuses infractions commises par les automobilistes. Lundi après-midi, entre 15h15 et 16h45, 42 manquements au code de la route ont été constatés, indique ce mardi matin, la police grand-ducale.

Dans le détail, 30 conducteurs ont reçu un avertissement payant (145 euros + 2 points) pour avoir dépassé la vitesse autorisée à cet endroit (90 km/h). Cinq conducteurs ont vu leur permis de conduire retiré sur place, à cause d'un grand excès de vitesse. De plus, un automobiliste a reçu un avertissement payant parce qu'il n'avait pas fait usage de son clignotant pour changer de voie et un autre pour avoir manipulé son GSM alors qu'il conduisait.