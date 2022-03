Intempéries au Luxembourg : 30 millions débloqués pour aider les sinistrés

LUXEMBOURG - Xavier Bettel a annoncé, ce vendredi en conseil de gouvernement, le déblocage d'une aide d'urgence pour les sinistrés des inondations du week-end dernier.

Les victimes des inondations qui ont frappé l'est du pays, le week-end dernier, seront indemnisées par l'État. Le Premier ministre Xavier Bettel a annoncé, ce vendredi en conseil de gouvernement, le déblocage d'une aide d'urgence de 30 millions d'euros. Des experts vont évaluer les dégâts dans les prochains jours et les foyers des communes particulièrement touchées ont jusqu'au 30 septembre pour déposer un dossier. Le ministère de la Famille sera responsable des fonds.

Les dommages causés sur les routes et dans les bâtiments publics doivent également être réparés au plus vite, en dépit du congé collectif estival, a insisté Xavier Bettel. La Banque et Caisse d’Épargne de l’État a d'ores et déjà accepté de mettre en place des prêts dont l'État prendra en charge les taux. Le Premier ministre appelle d'autres banques à suivre l'initiative.