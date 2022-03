Tour de France : 30 minutes pour présenter son vélo au scanner

Les contrôles des vélos au scanner sur le Tour de France seront réalisés à l'issue des étapes sur des engins choisis par le jury des commissaires, a-t-on appris auprès de l'UCI.

«On applique un bracelet inviolable sur le cadre. (L'outil de contrôle) fonctionne comme un scanner dans les aéroports, ça donne une radiographie de l'intérieur du cadre et, s'il y a quelque chose, le vélo est confisqué et le coureur est mis hors-course», a-t-il expliqué. «Le jury assiste au contrôle, mais la responsabilité de déclarer (le vélo) conforme ou non est celle du technicien» qui procède au contrôle, a précisé M. Cenere en mentionnant qu'un communiqué indiquera le soir le résultat «conforme» ou «non-conforme».

«Sur la course, les coureurs ne peuvent utiliser que les vélos présents au départ. Sur le parcours, on peut changer les roues, mais pas le vélo, sauf parmi les voitures techniques de l'équipe, les voitures neutres et la voiture balai. Le coureur qui utilise un vélo de l'extérieur est passible de la mise hors-course», a-t-il ajouté. Interrogé sur le délai de 30 minutes imparti aux coureurs pour se présenter au contrôle, M. Cenere a expliqué qu'«après la course, le coureur et son staff doivent faire le contrôle antidopage, la cérémonie protocolaire, le contrôle du vélo...». «On a le devoir de mettre en place un système pour calmer les suspicions», a conclu le président du jury.