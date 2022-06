Au Luxembourg: 300 logements abordables terminés en 2021, un record

LUXEMBOURG - La Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM), a achevé 300 logements abordables à la vente ou locatifs l’an dernier. C’est plus que jamais dans un contexte très tendu.

La Société Nationale des Habitations à Bon Marché a livré 300 logements en 2021. © SNHBM

C’est tout le paradoxe. La pression immobilière est forte au Luxembourg alors même que le contexte international, marqué par la crise sanitaire puis la guerre en Ukraine, a rarement apporté autant de tension sur le secteur de la construction. Pourtant, la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM), a pu terminer l’an dernier 300 nouveaux logements abordables, du jamais vu depuis sa création… en octobre 1919.

«300 logements aboutissant à une remise des clés aux clients», confirme Annick Rock, architecte et présidente du Conseil d’administration du plus grand promoteur public du pays. En 2018, 109 logements avaient été achevés, 200 en 2020. Sur les 300 logements sortis de terre en 2021, 148 étaient destinés à la vente, 142 ont renforcé le parc locatif de la SNHBM et 10 sont des logements locatifs pour le compte des communes.

«Efforts insupportables pour les revenus modestes»

Et ces projets immobiliers n’épargnent aucun territoire à travers le Grand-Duché. La Société Nationale des Habitations à Bon Marché travaille avec les communes ou d’autres établissements publics comme le Fonds Kirchberg. L’État, aussi, avec lequel la SNHBM a collaboré pour l’élaboration l’an dernier du projet de loi relative au logement abordable.

«L’objectif de tout effort s’inscrit dans la volonté de permettre à de plus en plus de ménages d’avoir accès à un logement abordable, relève Annick Rock. L’évolution des prix du logement, exorbitante ces dernières années, mène à des taux d’efforts insupportables pour les revenus modestes, et devient facteur d’exclusion sociale».