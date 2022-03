Coronavirus au Luxembourg - 304 000 doses en stock, deux millions à venir

Alors que le nombre de doses injectées a drastiquement baissé (5 296 doses la semaine dernière contre plus de 40 000 début janvier), Paulette Lenert a fait état des réserves luxembourgeoises dans une réponse parlementaire au député ADR Jeff Engelen.

Au 2 mars, notre pays comptait 304 722 doses de vaccin dont près des deux tiers (63%) étaient des doses de Pfizer (adultes et enfants) et 22% des doses de Moderna. Des flacons qui seront quasiment tous périmés avant la fin de l'été. La ministre a tenu à rappeler qu'en cas de surplus, «il est possible de les donner à des pays tiers, sinon elles seront détruites».