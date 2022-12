Mondial 2022 : 31 ans de SMIC pour voir les deux derniers matches des Bleus

Emmanuel Macron, sa femme et son avion.

Si le président français avait l'ambition de surfer politiquement - bien qu'il faille, paraît-il, que le sport soit indépendant de la politique - sur un éventuel succès des Bleus lors de ce Mondial, c'est raté. Le chef d'État a de plus connu un «bad buzz» au terme de la finale perdue contre l'Argentine, après qu'il s'est montré un peu trop pressant pour tenter de consoler Kylian Mbappé, triple buteur, mais médaillé d'argent au final.

Mardi, c'est Le Point qui est allé placer une autre pierre dans le jardin de l'Elysée. L'hebdomadaire de centre-droit (!) a calculé le coût des voyages express d'Emmanuel Macron pour les demies et la finale du tournoi qatari et il y a de quoi faire grincer quelques dents. Aussi bien en termes financiers qu'au niveau de l'empreinte carbone des vols des avions présidentiels, un A330 et un Falcon 7X.