En Thaïlande : 31 disparus après le naufrage d'un navire militaire

«Quand le bateau a commencé à couler, j'ai mis un gilet de sauvetage et j'ai sauté. J'ai nagé pendant trois heures», a-t-il décrit, expliquant qu'un des canots de sauvetage n'a pu réussir à s'approcher suffisamment à cause des vagues. Dans l'après-midi, certains membres de l'équipage ont été transportés par voie aérienne à un hôpital militaire géré par la marine, à Sattahip (est).

Temps orageux

«L'opération va aussi couvrir les zones où les derniers membres de l'équipage ont été trouvés», a ajouté le porte-parole de la marine. Le HTMS Sukhothai, de fabrication américaine, a été mis en service en 1987, selon le think tank US Naval Institute. Plusieurs régions du sud de la Thaïlande ont été touchées par des orages et de fortes averses ces derniers jours, provoquant notamment l'interruption de la circulation des ferrys entre le continent et l'île touristique de Koh Samui, dimanche et lundi.