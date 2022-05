Pénurie aux États-Unis : 31 tonnes de lait en poudre expédiées depuis Ramstein

RAMSTEIN – Un avion parti d'Allemagne avec plus de 31 tonnes de boîtes de lait en poudre pour bébé destiné au marché américain, touché par une importante pénurie, a atterri dimanche matin aux États-Unis.

Le président Joe Biden avait, un peu plus tôt, annoncé sur Twitter qu'un avion «chargé de plus de 70 000 livres (plus de 31 tonnes, NDLR) de lait maternisé (...) est sur le point d'atterrir dans l'Indiana». «Un vol est parti cette nuit de la base aérienne de Ramstein en Allemagne, plein de lait en poudre pour bébés, et atterrira dans l'Indiana (dimanche) matin», avait précisé le conseiller économique de la Maison Blanche, Brian Deese, sur la chaîne CNN. À son bord, 132 palettes de lait maternisé de la marque Nestlé.