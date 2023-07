La semaine de 32 heures, «on veut prouver que ça marche!»

«Maintenant que nous travaillons 32 heures par semaine, il va falloir assurer pour prouver que nous pouvons être aussi efficaces avec un jour en moins», anticipent Brenda, Kevin et Monica, du marketing de Flibco.com, à Differdange.

Depuis le 1er juillet, la société de transport de passagers vers et depuis les aéroports, qui fait partie du groupe SLG, est passée à la semaine de quatre jours pour ses quinze salariés au Grand-Duché. Ils conservent les mêmes niveau de salaire et nombre de jours de congés. «Contrairement à d'autres entreprises qui misaient sur une hausse du nombre d’heures de travail par jour, nous sommes la première à réduire la semaine à 32 heures», note Flibco.com.

Testée jusqu'à fin mai 2024

L’idée émane du PDG, Tobias Stüber: «A 18 ans, en entrant dans le monde du travail, j’ai vu des salariés, à horaires fixes, parfois démotivés, peu performants. Je me suis dit que si un jour j’étais CEO, je ferais les choses autrement». Avant de sauter le pas, Flibco.com s’est doté d’un système informatique de pointe et a flexibilisé ses horaires et lieux de travail.