Episode caniculaire: 33,8C relevés au Luxembourg, pas de record officiel battu

Le record actuel de température pour un mois de juin, relevé le 22 juin 2017 au Findel par MeteoLux, est de 35,4°C. Et malgré le bref épisode caniculaire de ces derniers jours, ce record n'a pas été battu. Le prévisionniste luxembourgeois indique à L'essentiel qu'un pic cette fois à 33,8°C a été relevé à la même station du Findel samedi, le 18 juin. Et on est encore loin, aussi, du record global de température relevé le 25 juillet 2019, avec 39°C.

Mais on parle ici de record officiel, fixé par le prévisionniste sur base de sa station d'enregistrement historique située à côté de l'aéroport. Ainsi, MeteoLux concède que des maximales plus élevées ont pu être enregistrées dès vendredi ailleurs dans le pays, on parle même d'environ 36°C au maximum le long de la Moselle. Mais au même endroit, en 2017, il faisait encore plus chaud également.