En France : 33 ans après, il avoue avoir étranglé sa femme portée disparue

Un homme a été mis en examen mardi pour enlèvement et séquestration dans l'Orne, après avoir avoué, 33 ans après, avoir étranglé sa femme, sans que le corps de l'épouse n'ait été retrouvé

Selon Ouest-France, les enfants devenus adultes avaient six mois et trois ans en 1989. «Pendant leurs auditions, leur remontent des souvenirs où leur père» aujourd'hui âgé de 62 ans «a évoqué, une poignée de fois, avoir tué leur mère», écrit le quotidien régional. Au moment des faits, le conjoint avait «raconté à qui veut l'entendre» que son épouse avait un amant et qu'elle avait dû «fuir avec lui», ajoute le journal.