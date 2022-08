Chaleur au Luxembourg : 33 degrés attendus jeudi, tout le pays (encore) en vigilance

LUXEMBOURG - Ce jeudi pourrait être la journée la plus chaude de la semaine et une alerte météo a été renouvelée. Gare, aussi, à la pollution de l’air.

C’est devenu une habitude de relayer les alertes à la chaleur émises par MeteoLux depuis le début de l’été. Et comme pour ce mercredi, un appel à la vigilance a de nouveau été reconduit pour la journée de jeudi. Cette fois, elle va concerner «tout le pays» et «la barre de 33 °C pourra être atteinte le long de la Moselle», annonce d’ores et déjà le prévisionniste.

En moyenne, il devrait faire «entre 30 et 32 degrés dans une majeure partie du pays» jeudi. L’alerte sera en vigueur de 14h à 20h et cela pourrait être la journée la plus chaude de la semaine avant un retour, pour le week-end, à des seuils un peu plus respirables.