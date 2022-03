Bilan de Luxinnovation : 34 start-up créées en 2012 au Luxembourg

LUXEMBOURG - Luxinnovation a présenté son bilan de l'année dernière ce jeudi. Le nombre de dossiers traités et de start-up créées est en augmentation.

De plus, «l’encouragement de la Recherche, du développement et de l'innovation (RDI) représente le plus important domaine d’intervention du ministère de l’Économie et du Commerce extérieur». Et il a également augmenté de plus de quatre millions. En 2011, 39,8 millions d'euros ont été attribués aux différents projets contre 42 millions en 2012. Enfin, le nombre de start-up est passé de 23 à 34 en l'espace d'un an. «Luxinnovation est sur le point d’atteindre ses principaux objectifs», conclut le communiqué.