Circulation au Luxembourg – 35 personnes mortes sur les routes en 2014

Selon un rapport du Statec, entre 2012 et 2014, 21 motocyclistes ont perdu la vie dans des accidents ayant fait au moins un blessé sur les routes du Luxembourg. 153 ont été gravement blessés et 210 ont subi des blessures légères. 89% des victimes sont des hommes et 43% des non-résidents. Les accidents impliquant les motocyclistes surviennent le plus souvent le dimanche. En général, ceux dans le nord du pays sont plus graves.