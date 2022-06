Festival de metal : 350 groupes dont Metallica, 420 000 fans… le Hellfest est de retour!

Le célèbre festival de metal Hellfest revient, vendredi, pour une édition exceptionnelle, organisée sur deux week-ends.

A festival goer poses during the Hellfest metal music festival in Clisson, western France on June 22, 2018. (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Annulé en 2020 puis en 2021 pour cause de pandémie, le célèbre festival de metal Hellfest revient, vendredi en Loire-Atlantique, pour une édition exceptionnelle, organisée sur deux week-ends au lieu d'un et avec le monstre Metallica en tête d'affiche inédite. Trois-cent-cinquante groupes de hard-rock, punk et metal, dont Guns N'Roses, Deep Purple et Scorpions, sortiront les grosses guitares dans la petite commune de Clisson, au milieu du vignoble nantais, pour sept jours de festivités.

Fondé en 2006, le Hellfest est aujourd'hui l'un des plus gros festivals de metal et autres «musiques extrêmes» d'Europe. Le premier week-end, du 17 au 19 juin, est calqué sur le festival qui aurait dû se tenir en 2020. Au programme, des poids-lourds de la scène metal ou rock comme Faith No More, Judas Priest, Deftones, Deep Purple, Offspring ou encore Killing Joke. Le second volet, du 23 au 26 juin, avait été ajouté en juin 2021, avec les stars Metallica, Guns N'Roses, Scorpions, Alice Cooper et Bad Religion.