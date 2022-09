Planète: 3500 milliards de tonnes de CO2 dans les réserves d’énergies fossiles

Planète : 3500 milliards de tonnes de CO₂ dans les réserves d’énergies fossiles

Cette quantité phénoménale correspond à ce qui serait libéré dans l’atmosphère si les réserves de pétrole, de gaz et de charbon étaient totalement produites et utilisées, selon un inventaire mondial publié lundi et créé par Carbon Tracker et Global Energy Monitor.