Contribution du Luxembourg : 353 millions d'euros d'aides au développement

LUXEMBOURG - En 2016, le Grand-Duché a consacré 1,02% de son revenu national brut (RNB) à des projets de coopération et à l'aide humanitaire dans le monde.

L'an dernier, le Luxembourg a respecté son engagement de maintenir son aide publique au développement (APD) à un niveau égal ou supérieur à 0,7% de son revenu national brut (RNB), au même titre que l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède.

En 2016, l'APD luxembourgeoise a atteint un peu plus de 353 millions d'euros. Le rapport annuel, élaboré par la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire du ministère des Affaires étrangères et européennes, a rappelé les 7 pays partenaires privilégiés du Luxembourg en matière de coopération (Burkina Faso, Cabo Verde, Mali, Niger, Sénégal, Nicaragua, Laos).