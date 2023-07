Météo au Luxembourg: 35°C attendus, le sud du pays placé en alerte orange

Les glaces seront de bonnes amies mardi. Editpress / Alain Rischard

Il fait déjà chaud ce lundi: les températures atteindront jusqu'à 32°C dans l'après-midi dans le sud du pays et resteront élevées en soirée (27°C au Sud et 25°C dans le Nord). Il pourrait tomber quelques gouttes. Mardi, au lever du jour, il fera déjà 18°C dans le Sud et 17°C dans le Nord pour une journée qui s'annonce particulièrement éprouvante.

MeteoLux a ainsi émis une alerte orange qui court de 10h à 20h mardi et qui concerne le sud du Luxembourg. Le mercure pourrait grimper jusqu'à 33, voire 35°C au plus fort de la journée. Le Nord est placé lui en vigilance jaune avec des températures comprises entre 30 et 33°C au plus fort de la journée.

Un mercure qui peinera à descendre le soir (34°C dans le Sud et 31°C dans le Nord). À noter que l'air devrait redevenir plus respirable mercredi, jeudi et vendredi avec des températures aux alentours de 25-26°C, à la faveur d'orages et d'averses dans la nuit de mardi à mercredi.

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.