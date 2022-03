360 millions de déficit, c'est tout?

LUXEMBOURG - La situation des caisses de l'État est loin d'être bonne. Dans les neuf premiers mois de l'année, les recettes ont reculé de 4,9% par rapport à l'an dernier.

La baisse correspond à un déficit de plus de 360 millions d'euros, essentiellement dans les domaines des douanes et accises et des droits d'enregistrement, donc les taxes sur les transactions.