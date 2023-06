Asie de l'Est: 37 avions de combat chinois autour de l'île de Taïwan

Une Adiz est une large zone définie unilatéralement par les pays et dans laquelle ils demandent que les aéronefs étrangers s'identifient pour des raisons de sécurité nationale. Mais les relations entre Pékin et Taipei, au plus bas depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping il y a plus de 10 ans, se sont encore dégradées ces dernières années et la Chine a multiplié les incursions militaires autour de l'île.