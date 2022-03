Au Luxembourg : 37 fermes n'étaient pas conformes à la législation

Le gouvernement a dévoilé le résultat de son bilan 2018 d'une campagne de contrôle auprès de 61 établissements agricoles. Plus d'une sur deux ont dû se mettre en conformité.

En 2018, l'Administration des douanes et accises a réalisé un contrôle de 61 établissements agricoles des classe 1, 3 et 4. Seules, 24 exploitations ont été considérées conformes contre 37 autres qui ont dû adapter leur appareillage pour être à nouveau contrôlées. Tous ont été rendus conformes à la fin de la campagne.

La campagne a porté sur la sécurité des 61 établissements concernant les tuyauteries des réservoirs de stockage de purin et lisier ou de digestat. Un certain nombre de vannes devait être respecté, ces dernières devaient également être fermées et verrouillées par un cadenas ou une serrure selon le cadre légal.