En Chine : 38 morts dans l'incendie d'une usine dans le centre du pays

Trente-huit personnes sont mortes et deux autres ont été blessées dans l'incendie d'une usine, dans le centre de la Chine, les autorités accusant des employés de mauvaise manipulation.

«Après avoir reçu l'alerte, les services municipaux des pompiers ont immédiatement dépêché des équipes sur les lieux», a indiqué la télévision d'État CCTV. «La sécurité publique, les services d'intervention d'urgence, l'administration municipale et les unités d'alimentation en énergie se sont précipités sur les lieux en même temps pour effectuer les opérations de secours et de sauvetage», a-t-elle ajouté, précisant que le feu avait été éteint vers 23h.

Des images partagées par les médias d'État montrent d'épais nuages de fumée noire provenant de l'incendie, avec au moins deux camions de pompiers sur place pour combattre les flammes. Sur une autre vidéo, on voit la carcasse carbonisée du bâtiment après l'extinction de l'incendie. Un premier bilan avait fait état de 36 morts et deux disparus. Par ailleurs, deux personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital, mais leur vie n'est pas en danger, a rapporté CCTV.