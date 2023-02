Cour grand-ducale : 39 bougies pour Stéphanie, juste avant le deuxième bébé

LUXEMBOURG – L'épouse du grand-duc héritier fête ce samedi son 39e anniversaire. Sur ses photos les plus récentes, Stéphanie affiche un baby-bump confirmant que son deuxième enfant ne va pas tarder.

1 / 9 18.02 La grande-duchesse héritière Stéphanie fête ce samedi ses 39 ans, à quelques semaines de donner naissance à son deuxième enfant. Instagram/Cour grand-ducale Sur les photos les plus récentes publiées par la Cour, elle affiche un joli baby-bump. Instagram/Cour grand-ducale La petite sœur, ou le petit frère, du prince Charles doit naitre en avril. Instagram/Cour grand-ducale

Née le 18 février 1984, la grande-duchesse héritière fête ce samedi ses 39 ans. Épouse de Guillaume, fils du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria Teresa, Stéphanie a intégré la famille grand-ducale lors de son mariage en 2012. Née à Renaix, en Belgique, elle est la huitième et dernière enfant du comte et de la comtesse de Lannoy, décédés en 2019 et 2012.

Sur les photos les plus récentes, on voit la princesse très épanouie, dans la dernière ligne droite de sa grossesse. Annoncé fin septembre 2022, le deuxième enfant du couple grand-ducal héritier doit en effet arriver courant avril. Le premier, futur grand frère et futur chef de l'État Charles, va lui fêter ses trois ans le mois suivant.

Depuis son arrivée dans la famille grand-ducale, Stéphanie est très impliquée dans la vie de la Cour, prenant notamment part aux activités officielles comme la fête nationale, les audiences du Nouvel An et les visites d'État. Elle y remplit ses fonctions de représentation avec beaucoup de naturel et de spontanéité.

Administratrice de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, Stéphanie a aussi accordé son haut patronnage à Blëtz asbl, une association qui aide les personnes touchées par un accident vasculaire cérébrale. Cet engagement lui tient tout particulièrement à cœur, ses deux parents ayant subi des AVC. Engagée dans les arts, attentive aux progrès de l'agriculture bio, la princesse est aussi intéressée par les avancées technologiques. Elle a ainsi accordé son haut patronnage au Scienteens Lab, qui vise à stimuler l'intérêt pour les sciences des lycéens.

