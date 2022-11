Au Nigéria : 39 enfants kidnappés dans une ferme par un groupe armé

Dimanche, des dizaines d'hommes armés ont envahi à moto une ferme en dehors du village de Mairuwa, dans l'Etat de Katsina, enlevant les 39 enfants, selon ces sources. Les bandes armées, appelées localement «bandits», terrorisent les États du nord-ouest et du centre du pays le plus peuplé d'Afrique, pillant, enlevant et tuant les villageois. Les otages sont généralement relâchés après le paiement d'une rançon aux gangs qui trouvent refuge dans la vaste forêt de Rugu, à cheval sur les Etats de Zamfara, Niger, Katsina et Kaduna.