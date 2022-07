Incendies en France : 4 000 personnes évacuées près d'Arcachon

Alpes-de-Haute-Provence, Gard, Pyrénées-Orientales et Vaucluse ont été ajoutés aux sept départements placés depuis mardi à ce niveau de vigilance dans le cadre de l'épisode caniculaire, le deuxième en un mois, qui s'est installé sur la France et devrait durer jusqu'à mardi.

Feux d'artifice interrompu à Ribeauvillé

Selon Météo-France, la Fête nationale devait être marquée par de fortes chaleurs sur la façade atlantique, le sud-ouest et le centre-est, particulièrement autour des vallées de la Garonne et du Rhône avec de possibles température de 40°C. Dans de nombreux lieux, les festivités du 14-Juillet ont été adaptées, voire annulées, à cause de la chaleur et des risques élevés d'incendie.

Quelque 1 000 pompiers et d'important moyens aériens sont mobilisés mais des vents attendus dans l'après-midi pourraient encore leur compliquer la tâche. Près de la touristique dune du Pilat, dans la forêt de pins de La Teste-de-Buch, les flammes ont parcouru 2 100 hectares et un changement de sens du vent jeudi en début d'après-midi a entraîné l'évacuation des 4 000 habitants du bourg de Cazaux.

L'autre incendie girondin, dans le secteur de Landiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, a également brûlé 2.100 hectares de pins depuis mardi. Selon Météo-France, les vagues de chaleur vont devenir «plus fréquentes, plus précoces et plus tardives», causant des étés «de plus en plus chauds, où 35 degrés sera la norme». Pour les scientifiques, la multiplication, l'intensification et l'allongement des canicules, aggravés par les émissions de gaz à effet de serre, constituent un marqueur sans équivoque du réchauffement climatique.