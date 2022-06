Santé et alimentation: 4 astuces pour manger moins de sucre

Adapter ses recettes

Manger dans le bon ordre

«Les fibres d’abord, les protéines et les graisses ensuite, les féculents et les sucres (féculents, desserts, fruits) en dernier. L’idée, c’est de ne pas sauter sur le sucre le ventre vide». La biochimiste américaine Jessie Inchauspé explique, à l’aide de schémas, comment combiner des aliments afin de ralentir la digestion du glucose, sur son compte Instagram, @glucosegoddess. «Voici ce que j’ai fait pour manger de la galette des Rois en ayant un impact moindre sur ma glycémie: je l’ai mangée en dessert après un repas plutôt qu’à jeun dans l’après-midi.»

Bien lire les étiquettes

«Amidon», «sirop», «galactose» ou «fécule» sont des termes qui doivent éveiller l’attention. En effet, il est malheureusement possible d’absorber une quantité de sucre importante sans s’en rendre compte. Après des études de chimie et un Master en nutrition et santé, Eva Vacheau privilégie l’alimentation saine et bio. Pour elle, la lecture des étiquettes est importante, notamment concernant les produits industriels et les aliments ultra-transformés.