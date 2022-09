Vacances : 4 voyages de rêve à faire en train de nuit

Seattle - Los Angeles

Bâle - Hambourg

Au départ de Bâle et de Zurich, les Nightjet desservent le Nord et l’Est de l’Europe.

Traverser l’Allemagne du sud au nord en reliant deux capitales culturelles, c’est possible avec le Nightjet. On visite les musées de la cité rhénane, et après une nuit de sommeil on va écouter un concert à la Philharmonie de ­l’Elbe, gigantesque vaisseau architecturé par les Bâlois Herzog & de Meuron. La renaissance des trains de nuit au départ de la Suisse remporte un vif succès.

Durée: 10 h 41